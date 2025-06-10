"الجزيرة" نشرت مسودة مشروع قرار غربي يدين عدم امتثال إيران للاتفاق النووي

حصلت قناة "الجزيرة" على مسودة مشروع قرار غربي يدين عدم امتثال إيران للاتفاق النووي. وأكدت مسودة المشروع على "دعم حل دبلوماسي للملف ​النووي الإيراني​"، معربةً عن "قلق بالغ بشأن التراكم السريع لليورانيوم عالي التخصيب من قبل إيران". كذلك أعربت عن قلق "من عدم تقديم إيران تفسيرات لوجود جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة"، مشددةً على "ضرورة تعاون طهران الكامل والفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

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