انتخاب رؤساء 7 بلديات ونوابهم في قضاء بعلبك

جرى انتخاب 7 رؤساء بلديّات ونوّابهم في مركز محافظة بعلبك الهرمل في مدينة بعلبك، بإشراف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبمواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني. وجاءت النّتائج كالآتي: - بلديّة شمسطار: سهيل مهدي شبلي الحاج حسن رئيسًا، وحسن أحمد سلمان نائبًا للرّئيس. - بلديّة تمنين الفوقا: حسين علي منذر رئيسًا، وعلي عباس إبراهيم نائبًا له. - بلديّة النبي شيت: هاني محمد الموسوي رئيسًا، ومحمد ناجي شكر نائبًا له. - بلديّة حدث بعلبك: علي حسين زعيتر رئيسًا، وطانيوس جرجي معلوف نائبًا للرّئيس. - بلديّة الطيبة: ربيع ميشال الخوري رئيسًا، وشربل هيكل بو نجم نائبًا للرّئيس. - بلديّة مجدلون: إيلي مخايل نصر رئيسًا، وخليل إبراهيم مصطفى نائبًا له. - بلديّة سرعين التحتا: بسام جريس شمعون رئيسًا، وغسان حنا شمعون نائبًا له.

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