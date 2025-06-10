أكّد الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​، أنّ "من المهم أن نتأقلم مع دورات الزّمن، بالرّغم من قساوتها، في انتظار ظروف سياسيّة أفضل"، مشدّدًا على أنّ "في هذا السّياق، إنّ الحفاظ على القوّات الدّوليّة في ​جنوب لبنان​ أكثر من ضرورة، تفاديًا للدّخول في المجهول، في زمن الفوضى والحروب الّذي يسود في العالم".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: الحفاظ على القوات الدولية بجنوب لبنان أكثر من ضرورة تفاديًا للدخول بالمجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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