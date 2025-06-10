أطلقت بلدية حارة صيدا ورشة عمل كبرى برعاية رئيسها مصطفى كامل الزين ونائبه والأعضاء، تستهدف إعادة تأهيل مبنى البلديّة، وتصميم جديد لشوارع البلدة ومداخلها والبنى التحتيّة فيها، بإشراف لجان البلديّة وفريق من المهندسين المختصّين.
وأوضح الزين أنّ "الورشة أمامها تحدّيات كبيرة، نظرًا للكلفة الضّخمة الّتي تستوجبها، الأمر الّذي يحتاج إلى وقت ليس ببسيط حتّى يبدأ المواطن بلمس التّغييرات"، مؤكّدًا "بذل البلديّة كل الجهود من أجل توفير ما أمكن من مقدّرات، حتّى تتمكّن من تسريع وتيرة الأعمال". ودعا جميع المخلصين في البلدة إلى "التّعاون مع البلديّة، من أجل تحقيق الأهداف بما يعود على المنفعة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية حارة صيدا أطلقت ورشة إعادة تأهيل مبنى البلدية والبنى التحتية والشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.