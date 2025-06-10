تيمور جنبلاط استقبل وفدًا من "نادي القضاة": الإصلاح المنشود يبدأ من تحصين القضاء واستقلاليته

استقبل رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النّائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، وفدًا من الهيئة الإداريّة لـ"نادي قضاة لبنان"، ضمّ القضاة: رولا شمعون، فاطمة ماجد، وجرير عبد الصمد، بحضور النّائبين هادي أبو الحسن وبلال عبدالله، أمين السرّ العام في "التقدمي" ظافر ناصر، ومستشار جنبلاط حسام حرب.
وتمّ خلال الاجتماع، البحث في مشروع قانون استقلالية القضاء، إذ قدّم الوفد ملاحظات النّادي على مشروع الحكومة.
من جهته، أكّد جنبلاط أنّ "الإصلاح المنشود يبدأ من خلال تحصين القضاء واستقلاليّته"، مذكّرًا بموقف كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي"، الّتي أكّدت "حرصها على تكريس هذه الاستقلاليّة الفعليّة في إطار من المعايير والضّوابط، وفي إطار تكامل وتعاون السّلطات".
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