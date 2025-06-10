سلام ترأس طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان من الدول: لا نسعى إلى مبادرات موازية

ترأس رئيس الحكومة ​نواف سلام​ في السرايا بعد ظهر اليوم، طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارىء للبنان من الدول، بهدف تمويل اعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تضررت نتيجة العدوان الاسرائيلي الأخير .

ولفت سلام، الى أنني "لا ابالغ اذا قلت إن لبنان يقف عند مفترق طرق بين الخسارة الكبيرة والأمل في التجديد. فرغم الآمال بصيفٍ واعد بالحياة والازدهار، وبالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا لاستعادة الاستقرار والتقدم والتطوير ودفع عجلة الإصلاحات علينا ان نواجه المعاناة التي سببتها الحرب الإسرائيلية - وهي حربٌ كلفتنا - ولا تزال تكلف الكثير من الأرواح ودمّرت أيضًا البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد".

وقال "إن مستوى الدمار كبير جدا، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة المُلِحّة للاستجابة، ليس فقط بالتعاطف، بل من خلال الاستراتيجيات والتنسيق، وبعزم على إعادة الاهالي والسكان الى مناطقهم وبلداتهم.

وذكر أن "هذا يحتاج الى تقييم للاضرار وبناء على هذا التقييم قدرنا الحاجات بنحو 12 مليار دولار اميركي، كما ان التبعات الاقتصادية لهذا الدمار كبيرة جدا, جغرافيًا، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، يليهما جبل لبنان، الذي يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت".

ولفت الى أنه "أدت آثار النزاع إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهو تراجع كبير مقارنة 0.9%".

وقال "بحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام2020 الى 40%، مما فاقم آثار التباطؤ الاقتصادي وأثر على آفاق النمو الاقتصادي فيه. في هذا السياق، وضعت الحكومة اللبنانية مشروع الدعم الطارىء للبنان، أو ​LEAP​؛ وهو إطار عمل وطني جاهز للتنفيذ لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام. ان برنامج LEAP ليس مجرد آلية استجابة، بل هو أجندة تحول".

وأضاف "مُنح مجلس الإنماء والإعمار (CDR) صلاحيات واسعة بمجلس إدارة كامل الصلاحيات، وإجراءات مبسطة، ووحدة مخصصة لإدارة المشاريع تتمتع بصلاحيات حقيقية. يضمن هذا الإصلاح إمكانية تنفيذ الجداول الزمنية لتنفيذ،المشاريع. التي كانت تُقاس سابقًا بالسنوات، في غضون أسابيع. هذا ليس مجرد إصلاح إداري؛ بل بتنا نعمل بطريقة مختلفة".

وشدد سلام، على أن "برنامج LEAP ليس مشروعًا يستطيع لبنان إنجازه بمفرده. لهذا السبب نحن هنا اليوم، للتواصل معكم، شركائنا وأصدقائنا، حول كيفية مواءمة الجهود، وتجميع الموارد، وتفكيك تجزئة المساعدات لتصبح ضمن منصة موحدة وشفافة وقائمة على النتائج. نحن لا نسعى إلى مبادرات موازية؛ بل نريد توحيد جهود كل المؤسسات، نسعى إلى شراكة ضمن إطار تملكه الدولة اللبنانية، إطار يعزز المؤسسات الوطنية ويعيد بناء الثقة مع مواطنينا".

واعتبر ان "هذه الطاولة المستديرة ليست سوى بداية لحوار"، آملاً أن "تكون أيضًا خطوة نحو عمل منسق مع مجلس الإنماء والإعمار المتجدد والموثوق به؛ مؤسسة تحظى بدعمنا الكامل".