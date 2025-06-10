أشار رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، في تصريح، إلى أنّ "مسلسل الاعتداءات على قوّات الطّوارئ الدّوليّة، من صُنع جهات تُصرّ على العبث بأمن ​لبنان​"، مشدّدًا على أنّ "هذه الممارسات مدانة ومرفوضة بأشدّ العبارات، وتضع الدّولة وهيبتها في ميزان الامتحان".

كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: الاعتداءات على "اليونيفيل" من صُنع جهات تصرّ على العبث بأمن لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.