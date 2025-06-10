ناصر الدين تسلم سيارات إسعاف هبة من بيلاروسيا: نرحب بكل من لديه إرادة لمساعدة لبنان

تسلّم وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​، ممثّلًا رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، في مطار بيروت الدولي، هبةً من ​بيلاروسيا​ عبارة عن سيّارات إسعاف مقدَّمة من الرّئيس البيلاروسي.

وأشار ناصر الدين إلى "أنّنا نتطلّع إلى تعزيز الصّداقة والتّعاون بين البلدين، وتعزيز هذه المعاملة المحترمة، ونشكر لبيبلاروسيا وعلى رأسها رئيس الدّولة، الهبة الكريمة المتمثّلة بعدد من سيّارات الإسعاف، بالإضافة إلى بعض المواد الّتي من شأنها تعزيز القطاع الصّحي في ​لبنان​".

ولفت إلى "أنّنا نتطلّع إلى التّعاون مع كل الدّول الصّديقة والعزيزة، ولبنان يرحّب بكل من لديه إرادة لمساعدته، وأيضًا نتطلّع إلى الدّعم الخاص بالقطاع الصّحي، ولعلّ هذه المبادرة اليوم إشارة إيجابيّة".

من جهته، أوضح رئيس الوفد نائب رئيس الوزراء البيلاروسي Victor karankevich، أنّ "هذه الخطوة هديّة من رئيس بيلاروسيا ومن الشّعب البيلاروسي، تهدف إلى تعزيز التّعاون وتقوية علاقات الصّداقة بين البلدين. ونحن على يقين بأنّ هذه الخطوة الطيّبة ستساهم في دعم ​القطاع الصحي​ للجمهوريّة اللّبنانيّة، وتقديم الرّعاية الطبيّة للشّعب اللّبناني، وكذلك تعزيز التّعاون في مجالات الصّحة والأدوية والمعدّات الصّحيّة والعلاجيّة والدّوائيّة؛ تلك المجالات مهمّة لرفع رفاهيّة ​الشعب اللبناني​".

وأكّد أنّه "يمكنكم أن تنظروا إلى بيلاروسيا كصديق موثوق به، ويمكنكم بناء علاقات معنا على أساس الثّقة والاحترام المتبادل".