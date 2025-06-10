الأمن الإيرانية: الوثائق الإسرائيلية التي حصلنا عليها تتمتع بقيمة استراتيجية وسيُتاح تبادل بعضها مع الدول الصديقة

أشارت وزارة ​الأمن الإيراني​ة، في بيان حول العملية الاستخبارية لنقل وثائق حساسة إسرائيلية، الى أنه "في الأيام المباركة الواقعة بين عيدَي الأضحى والغدير، تُبشّر وزارة الأمن الشعب الإيراني العظيم والوفيّ للولاية، بأن أبناءهم المجهولين في الوزارة وجهوا ضربة قاصمة للكيان الصهيوني قاتل الأطفال، في عملية استخبارية غير مسبوقة".

وأعلنت الوزارة، أنه "تم تنفيذ هذه العملية التاريخية بهدف الوصول إلى وثائق شديدة الحساسية والأهمية، تنتمي لأعلى مستويات التصنيف السري لدى ذلك الكيان. وقد جرت في بيئة عملياتية ديناميكية وتحت أقسى الإجراءات الأمنية، وانتهت مؤخرًا بنقل كمّ هائل من الوثائق إلى داخل البلاد بنجاح تام، وجميع العناصر المنفذة للعملية عادوا إلى مواقعهم سالمين".

وذكرت أن "الوثائق التي تم الحصول عليها تتنوع من حيث المواضيع وتتمتع بقيمة استراتيجية، تطبيقية، بحثية وعلمية. وتتضمن معلومات عن: ​برامج نووية​ غير قانونية وسرّية، منها منشآت وأبحاث واتصالات مع مؤسسات أمريكية وأوروبية. وبرامج نووية حالية ومستقبلية للكيان الصهيوني وبرامج عسكرية وصاروخية. ومشاريع ذات استخدام مزدوج علمي وتقني. وأسماء، بيانات، صور، وعناوين مديري وعلماء الكيان المتورطين في هذه البرامج، ومنهم من يحمل جنسيات غير إسرائيلية|.

وذكرت أنه "سيتم نشر أجزاء من الوثائق لإطلاع الشعب الإيراني، بينما ستُقدَّم بعض النتائج العلمية والبحثية إلى المؤسسات المعنية داخل البلاد. كما ستُستخدم أجزاء منها من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وسيُتاح تبادل بعضها مع الدول الصديقة أو تُقدَّم للمؤسسات والمجموعات المناهضة للصهيونية".

وقالت أنه "تكشف الوثائق بوضوح كيف أن أميركا وبعض الدول الأوروبية قد دعموا وساهموا، بشكل مباشر، في تطوير البرامج التسليحية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي يتهمون فيه إيران زورًا بالسعي وراء أهداف غير سلمية".

وكشفت أنه "من أكثر الوثائق إثارة، تلك التي تحتوي على تقارير زائفة ومتكررة من الكيان الصهيوني إلى بعض المنظمات الدولية ضد برنامج إيران النووي السلمي، والأدهى من ذلك أن هذه الأكاذيب انعكست كما هي في تقارير وادعاءات تلك المنظمات".

وتابعت ظكتم التخطيط والتنفيذ للوصول إلى هذه الوثائق ونقلها من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل احترافي ومعقد، بحيث تم اختراق الشبكات الأمنية المتعددة والممرات الأمنية المعقدة التي يعتمدها الكيان الصهيوني لحماية هذه الوثائق".