سلام دان الاعتداءات على "اليونيفيل": لبنان حريص على التجديد لها ونطالب بإيقاف المعتدين عليها

أعرب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عن إدانته بأشدّ العبارات "الاعتداءات المتكرّرة على قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل)"، ورأى أنّ "هذه التصرّفات تعرّض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر، وتمسّ بالمصلحة الوطنيّة".
وأكّد في بيان، أنّ "لبنان حريص على التّجديد لقوّات اليونيفيل، بما يضمن المضي قُدمًا في تطبيق القرار 1701، والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبيّة"، وطلب من الأجهزة المعنيّة "ضرورة التحرّك لإيقاف المعتدين على قوّات الطّوارئ الدّوليّة، وإحالتهم إلى القضاء المختص".
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