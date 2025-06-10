المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي: قيمة مشروع الدعم الطارئ للبنان من الدول المانحة تبلغ مليار دولار

أشار المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في ​البنك الدولي​ جان كريستوف كاريه، خلال اجتماع في السراي الحكومي مع الدول والجهات المانحة أن "مشروع الدعم الطارىء للبنان من الدول هو بقيمة مليار دولار أميركي لاعادة تقديم الخدمات الأساسية واعادة بناء البنى التحتية، والمشروع على مرحلتين، ودعما لهذه الجهود يعد البنك الدولي وبتنسيق مع الحكومة قرضا بقيمة250 مليون دولار أميركي لتمويل المرحلتين الاساسيتين من المشروع، وجزء من هذا القرض قد يمول دراسة الجدوى لاعادة اعمار البنى التحتية في المرحلة الثانية من المشروع".

وتطرق الى النقطة الثانية التي تتعلق بالاصلاحات، وقد اتخذت الحكومة قرارات كانت ضرورية لنتأكد من ان المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب ان يكون فعالا وشفافا، وهذه من الشروط الاساسية لمناقشة القرض في مجلس ادارة البنك الدولي.

وذكر بالاصلاحات التي اتخذتها الحكومة ومنها اعادة اطلاق مجلس الانماء والاعمار، واعتماد المجلس الاجراءات الانسيابية لتنفيذ المشاريع.