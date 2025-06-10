الداخلية النمساوية: مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بمدرسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اليوم، مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بمدرسة في مدينة “جراتس”.

وقالت الشرطة النمساوية: “إنها انتقلت إلى المدرسة بعد سماع إطلاق نار في المدرسة، وأن عملية الانتشار لا تزال جارية بمشاركة مروحية”.

ولم ترد أي معلومات فورية عن أي إصابات أو عن وضع الجاني.

وكانت قوات خاصة من بين الوحدات التي تم إرسالها إلى المدرسة الثانوية عقب تلقي بلاغ في الساعة العاشرة صباحًا.

وتعدّ “جراتس” ثاني أكبر مدن النمسا، حيث تقع جنوب شرق البلاد، ويبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة.

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