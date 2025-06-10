عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة اليوم على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة وتنصب حواجز حديدية على مداخل وأبواب الأقصى، عرقلت وصول الزوار والمصلين للمسجد.

في السياق ذاته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 27 فلسطينيًا، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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