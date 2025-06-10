كاتس يحذر الحوثي: ستواجهون حصارا شاملا إن لم تتوقف الهجمات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عقب مهاجمة السفن الإسرائيلية ميناء الحديدة في اليمن، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الحوثيين من “مواجهة حصار بحري وجوي ما لم يوقفوا هجماتهم على إسرائيل”.

وقال كاتس في بيان الثلاثاء على حسابه في إكس إن “يد إسرائيل الطويلة في الجو والبحر ستصل إلى أي مكان”.

كما شدد على أن جماعة الحوثي “ستتلقى رداً قوياً إذا استمرت في إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية”، وتوعد بتوجيه المزيد من الضربات.

إلى ذلك، أشاد الوزير الإسرائيلي، بـ “سلاح البحرية لتنفيذه الهجوم الناجح” على الميناء اليمني.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم أن سلاح البحرية قصف ميناء الحديدة، بعدما أفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين بتعرّض الميناء لغارتين إسرائيليتين. وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي “هاجمت حاملات الصواريخ التابعة للبحرية الإسرائيلية أهدافا تابعة للحوثي ردّا على الاعتداءات العدوانية، التي ينفذها نظام الحوثي الإرهابي ضد دولة إسرائيل”.

جاء هذا الهجوم بعدما حذر الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، المتواجدين في مواني رأس عيسى والحديدة والصليف اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وطالب بإخلائها.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة بأكتوبر ل 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات على سفن في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين.

كما أطلقوا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة صوب إسرائيل، لكن جرى اعتراض معظمها أو لم تصب أهدافها.

في المقابل، نفذت إسرائيل سلسلة من الضربات والغارات الجوية، بلغت ما يقارب الـ 10 منذ تفجر الحرب في غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

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