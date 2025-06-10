أشار وزير المال ​ياسين جابر​، خلال اجتماع في السراي مع الدول والجهات المانحة، الى أننا "سنركز كل الجهود على استقطاب المستثمرين وسنشرك القطاع العام في مجال النمو في المستقبل".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال: سنركز كل الجهود على استقطاب المستثمرين وسنشرك القطاع العام في مجال النمو في المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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