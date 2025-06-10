مرقص: تلقينا وعداً من بري بأن نرى مشروع قانون إعادة تنظيم الإعلام مطروحاً على الهيئة العامة خلال العقد الإستثنائي

تابع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ مع وزير الاعلام بول مرقص المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية متصلة بوزارة الاعلام.

وفي تصريح له اكد مرقص ان اللقاء مع بري يهدف الى امرين الاول هو مشروع قانون إعادة تنظيم الإعلام وهو قانون عصري حديث للإعلام يضمن حرية الرأي والتعبير ويضع الإعلام بمنصة وإطار حديث وقد شكرت له الجهود النيابية لاسيما في اللجنة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عقيص لجهودها التي أسفرت عن إحالة المشروع إلى لجنة الإدارة والعدل اللجنة الأم برئاسة النائب جورج عدوان، لافتا الى "اننا نتطلع بكل ثقة لكي يعطوا لهذا النص صيرورته اللازمة ولكي يبلغ الهيئة العامة لمجلس النواب إن شاء الله وقد وعد رئيس مجلس النواب أن نرى هذا القانون مطروحاً على الهيئة العامة خلال العقد الإستثنائي لمجلس النواب الذي فتح أخيراً ".

وكشف ان "الأمر الثاني الذي بحث هو أيضاً إقتراح القانون المتعلق بإخضاع المتقاعدين بشرعة التعاقد وقد وعد أيضاً دولة رئيس مجلس النواب خيراً بهذا الأمر وأجرى الاتصال بدوائر المجلس للمقتضى وللاسراع في إنجازه إن شاء الله وهي المرة الثالثة التي أراجع فيها بري وهو حقيقة لا يقصر عن إجراء المسائل اللازمة لأجل إمرار هذا النص الذي طال إنتظاره".