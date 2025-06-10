شركة "IDM" ووزارة الشؤون الاجتماعية أطلقتا مبادرة "إنترنت للكلّ"

أطلقت شركة "IDM"، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مبادرة "إنترنت للكلّ" لتوفير خدمات الإنترنت المنخفضة الكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في حفل في وزارة الشؤون الاجتماعية برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ومارون شمّاس رئيس مجلس إدارة شركة IDM.

وأشارت السيد، الى أنّ "الوزارة تعتمد رؤية حقوقية جديدة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم على الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الفعلي، وإزالة كافة الحواجز التي تعيق مشاركتهم في المجتمع".

وذكرت أن "الوزارة باشرت بخطوات عديدة في هذا الاتجاه، أبرزها إعادة انتخاب الهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير برنامج البدل النقدي ليشمل أكثر من 20 ألف مستفيد، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، كما وضمان المشاركة السياسية".

وشددت على "أهمية الإدماج الرقمي"، معتبرة أنه "ضرورة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. واختتمت الوزيرة كلمتها بشكر شركة IDM على هذه المبادرة المهمة، مؤكدةً استمرار التزام الوزارة ببناء لبنان أكثر عدالةً وإنصافًا وشمولاً لجميع أبنائه.

من جهته، لفت شمّاس، الى "التزام الشركة الراسخ بتأمين إنترنت سريع وشرعي وبأسعار تنافسية لجميع المواطنين"، موضحاً أنّه "منذ بدايات الشركة في التسعينيات، كانت إتاحة الإنترنت للجميع في صلب رؤيتها ومهمّتها".

واعتبر أنّ "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يملكون دورًا فاعلًا في بناء الوطن، مهما كانت التحديات التي يواجهونها. كما وأنّ وصولهم الكامل إلى الإنترنت هو واجب وطني، خصوصًا في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا اللذان يساعدان الأفراد على تخطّي الصعوبات".

وأوضح أنّ "الدولة لا يمكنها أن تقدّم خدمات فعليّة من دون إنترنت سريع ومتاح للجميع".