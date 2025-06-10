انتخاب رئيس بلدية الناصرية فواز الترشيشي رئيساً لاتحاد بلديات شرق زحلة

انتخب فواز الترشيشي، رئيس بلدية الناصرية، رئيساً لاتحاد بلديات شرق زحلة، في انتخابات شهدت تنافساً بينه وبين ضاهر قازان، رئيس بلدية رعيت. جرت الانتخابات على جولتين، حيث حصل الترشيشي على ٥ أصوات مقابل ٣ لقازان في الجولة الأولى، وتعادلت الأصوات ٥ لكل منهما في الجولة الثانية، وفاز الترشيشي بفضل أسبقية السن.

وتم الاتفاق على أن يتولى كابي فرج، رئيس بلدية تربل، رئاسة الاتحاد في النصف الثاني من الولاية، فيما نال حسن شكر، رئيس بلدية كفرزبد، منصب نائب الرئيس.

كما انتخب ماريو كعدي، ممثل بلدية قوسايا، نائباً للرئيس، بعد جولة اقتراع ثانية، حيث حصل على ٦ أصوات مقابل ٥ لمحمد علي سويدان، بعد تعادل الأصوات في الجولة الأولى.