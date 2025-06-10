أكد رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني خلال اجتماع في السراي الحكومي مع الدول والجهات المانحة، أن "عملية اعادة الإعمار ستبدأ في نهاية هذا العام".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الإنماء والإعمار خلال اجتماع مع الدول والجهات المانحة: عملية اعادة الإعمار ستبدأ في نهاية هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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