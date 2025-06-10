بري أكد خلال استقباله لودريان حرصه على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان في التصدي للمؤامرة التي تحاك على اليونيفيل

بحث رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الاوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لاجزاء من الاراضي اللبنانية واستمرار إعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701.

وتطرق اللقاء أيضا الى ملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي .

وأكد بري "التزام المجلس النيابي بانجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة"، مشددا على "وجوب المباشرة في ورشة إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الاسرائيلي على لبنان"، مقدرا لفرنسا "جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار".

وحول التمديد لقوة "اليونيفل" العاملة في جنوب لبنان، حرص بري على "الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان في التصدي للمؤامرة التي تحاك على القوة الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه".