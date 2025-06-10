دانت ​وزارة الخارجية​ والمغتربين "الاعتداء على عنصر من قوات ​اليونيفيل​"، مؤكدة على "ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها". وطالبت الخارجية بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية، مشددة على تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها، وولايتها، ومهامها وفق لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن في جنوب لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية دانت الاعتداء على عنصر من اليونيفيل وطالبت بمحاسبة الفاعلين: متمسكون بدورها ودعم عملها ومهامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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