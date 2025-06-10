كشفت صحيفة "التايمز" بأن "​بريطانيا​ انضمت إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في فرض عقوبات على الوزيرين الاسرائيلين ايتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش"، مشيرة الى ان "بريطانيا ستجمد أصول بن غفير وسموتريتش وتفرض حظر سفر عليهما اليوم".

كانت هذه تفاصيل خبر التايمز: بريطانيا ستجمد أصول الوزيرين بن غفير وسموتريتش وتفرض حظر سفر عليهما اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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