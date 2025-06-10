شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. 42 حزبا يجتمعون بمقر إرادة جيل لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، اجتماعا مهما غدا الأربعاء، فى أول لقاء رسمى له بعد إجازة عيد الأضحى، وذلك لبحث عدد من الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى 2025.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والأمين العام لتحالف الأحزاب، إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابى الذى ستخوض به الأحزاب السباق البرلمانى، بالإضافة إلى حسم ملف المقاعد الفردية التى سينافس عليها مرشحو التحالف فى مختلف المحافظات.



وأشار إلى أن ملف المشاركة فى النظام الفردى يشكل أحد التحديات الاستراتيجية أمام التحالف، فى ظل أهمية التوزيع الجغرافى، وتحديد فرص التنافس فى الدوائر المؤثرة، وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا آلية التنسيق والتكامل بين الأحزاب داخل المحافظات، لتفادى التنافس الداخلى وضمان توحيد الصفوف وتحقيق أفضل النتائج.



وأكد الأمين العام للتحالف، أن الاجتماع المرتقب سيبحث أيضا آليات المشاركة فى القائمة الوطنية، مشددا على أن جميع أحزاب التحالف أبدت ترحيبا كاملا بنظام القائمة المغلقة، لما يمثله من توافق سياسى يعكس روح التنسيق الوطنى، ويعزز فرص التمثيل البرلمانى المتوازن بين مختلف التيارات والأحزاب.



ويأتى هذا الاجتماع فى توقيت سياسى بالغ الأهمية، مع اقتراب العد التنازلى للاستحقاق النيابى، حيث تسعى الأحزاب المنضوية تحت مظلة التحالف إلى ترتيب أوراقها مبكرا، وتوسيع قاعدة التفاهم والتنسيق فيما بينها، بما يعزز من فرص المنافسة ويقلل من التشتيت الانتخابى داخل القواعد الجماهيرية.



ووفقا للنائب تسير مطر، فإن النقاشات الداخلية ستشهد عرضا لخريطة الدوائر المحتملة للمنافسة، وتقييما مبدئيا للقوة التصويتية لكل حزب على مستوى المحافظات، فى محاولة لإعادة توزيع الأدوار وفقا للواقع الانتخابى، وليس فقط للتوازنات السياسية.



وأشار إلى أن تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزبا، يعد أكبر تكتل حزبى منظم فى المشهد السياسى الحالى، ويُنظر إليه كإحدى الأدوات المهمة لدعم الاستقرار السياسى، وتقديم نموذج لاحترام التعدد والتنوع داخل الإطار الوطنى، كما يُمثّل التحالف محاولة جادة لإعادة الحيوية للمجال الحزبى، من خلال التنسيق المؤسسى، وتجاوز النزعة الفردية فى الترشح، بما يعزز من فرص تشكيل برلمان قوى ومعبر عن مختلف فئات الشعب المصرى.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن يخرج الاجتماع المقبل بخريطة واضحة للمشاركة الحزبية فى الانتخابات القادمة، سواء من حيث المقاعد الفردية أو التمثيل ضمن القائمة الوطنية، مع توافق مبدئى على عقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية فى المحافظات خلال الشهور المقبلة، للترويج للبرنامج الموحد للتحالف، والتواصل المباشر مع المواطنين.