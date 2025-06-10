شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: نخوض المعركة الانتخابية بمنطق التشاركية مع الجميع لا المغالبة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عصام هلال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب بدأ استعداداته المبكرة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن مشاركته تنطلق من مبادئ أساسية تقوم على التشاركية والتنافسية، وبعيدة تمامًا عن الاحتقان أو المغالبة، مع احترام كافة القوى السياسية المنافسة باعتبارها تعمل جميعًا من أجل الوطن والحياة السياسية.

وأوضح هلال في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحزب يخوض هذه الانتخابات ومعه كل القوى السياسية بما يحقق المصلحة الوطنية، كما أن الحزب يمتلك خطابا سياسيا يستند إلى رؤية داعمة للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحزب يساند كل خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

وأضاف "هلال" أن الحزب يستعد لخوض انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، لافتا إلى أن الفيصل في حصوله على الأغلبية البرلمانية هو صوت الناخب، قائلا "ندخل هذه المعركة الانتخابية بمنطق التشاركية والمنافسة ليس بالمغالبة والاحتكار وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة آخرى".

وأشار إلى أن استعدادات الحزب لا تقتصر على فترة ما بعد إعلان القوانين الانتخابية، بل بدأت مبكرًا، مدعومة بخبرات تراكمية كبيرة منذ تأسيسه عام 2014، مرورًا بالاستحقاقات الانتخابية المتتالية سواء الرئاسية أو البرلمانية أو التعديلات الدستورية، ما جعل "مستقبل وطن" قادرًا على خوض أي انتخابات بكفاءة في أي وقت.

وأكد أن الحزب يعمل على أكثر من محور استعدادًا للانتخابات، تشمل محاور تنظيمية ومجتمعية وميدانية، لافتًا إلى أن "مستقبل وطن" يمتلك بنية تنظيمية كبيرة وممتدة إلى كل قرى ونجوع ومدن الجمهورية، تضم أكثر من 7500 وحدة حزبية داخل 367 مركزًا إداريًا، إضافة إلى تشكيلات في جميع المحافظات والأمانات النوعية والمركزية.

وقال هلال إن هذا الانتشار والتنظيم المحكم مكّن الحزب من التفاعل المباشر مع المواطنين وجعله أكثر تأثيرا في الشارع، مؤكدًا أن الحزب لا يكتفي برصد المشكلات، بل يشارك في حلها من خلال فعاليات مجتمعية دائمة على مدار العام، وليست مرتبطة فقط بمواسم انتخابية.

وأكد أن الحزب لديه جاهزية لخوض الانتخابات بما يمتلكه من نخبة من الكوادر البرلمانية والتنظيمية القادرة على خوض الانتخابات بكفاءة عالية، سواء من خلال إدارة العملية الانتخابية أو الدفع بمرشحين فاعلين في كل الدوائر، وفق معايير واضحة تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية.

وشدد على أن "مستقبل وطن" وضع مجموعة من المعايير الأساسية لاختيار المرشحين، في مقدمتها النزاهة وحسن السُمعة، والخبرة السياسية والمجتمعية، وفاعلية المرشح والقبول الشعبي، إضافة إلى الالتزام بخط الحزب الداعم للدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة.

ونوه بأن الحزب يعكف على إعداد برنامج شامل متكامل على مستوى الجمهورية مع التعاون بين الأمانات النوعية المتخصصة ليكون معبرا عن تطلعات المواطنين ومطالبه، خاصة وأن انتشار الحزب جعله أكثر قربا باحتياجاته، موضحا أن الحزب يأمل لإجراء انتخابات المحليات في القريب العاجل، باعتبارها استحقاقًا مهمًا يحقق الشراكة الحقيقية في معالجة قضايا المجتمع المحلي، ويخفف العبء عن البرلمان من خلال دور رقابي واقتراحي فاعل على المستوى المحلي.