شكرا لقرائتكم خبر عن 10يونيو يوم الصحفى المصرى.. 30 عاما على الانتفاضة ضد قانون اغتيال الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

يمر اليوم 10 يونيو، بالذكرى الـ30 ليوم الصحفى المصرى وحرية الصحافة المصرية، حين انتفض الصحفيون ضد القانون رقم 93 لسنة 95 وأطلقت عليه الأمة كلها "قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد"، فى مواجهة امتدت لأكثر من عام.

بداية القصة كانت عندما نشر القانون رقم 93 لسنة 1995 فى الجريدة الرسمية، وقرر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماع طارئ يوم 29 مايو سنة 1995، والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى 10 يونيو سبقها المؤتمر العام الأول للصحفيين، والذى عقد فى 1 يونيو، وحضره أكثر من 1500 صحفى من جميع التوجهات والتيارات والأعمار، ودخل الصحفيون فى اعتصام يوم 6 يونيو 1995 استمر لمدة 5 ساعات بمقر النقابة شارك فيه مئات الصحفيين من كل المؤسسات والأجيال والاتجاهات فى أكبر حركة احتجاجية شهدتها نقابة الصحفيين على مدى تاريخها؛ حيث غطى الصحفيون جدران نقابتهم بالرايات السوداء، وتوالت مبادرات الغضب، فاحتجبت صحف "الوفد والشعب والأحرار والحقيقة" ثم احتجبت صحيفة الأهالى يوم الأربعاء 7 يونيو.

وظلت الجمعية العمومية للصحفيين فى حالة انعقاد دائم برئاسة النقيب إبراهيم نافع لتنفيذ قراراتها المتتالية، سواء كانت تنظيم اعتصامات أو احتجاباً للصحف، حتى حققت هدفها الرئيسى بإسقاط القانون، لذلك تعد معركة القانون 93 لسنة 1995 من أشهر المعارك التى خاضتها الجماعة الصحفية دفاعاً عن حرية الصحافة واستقلالها.