لجنة الأشغال تنتظر اقتراحا جديدا بشأن إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم يشمل الملاحظات المثارة

عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلستها ،برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية.

وأوضحت اللجنة في بيان انه تم في الجلسة، مناقشة الاقتراح القانون رقم 294/2022 وتعديل بعض أحكامه،إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية، وتم الاستماع الى السادة الزملاء النواب والحضور.

وتم البحث في بعض النقاط الاساسية مثل التشييد والبنى والمساحة وغيرها، ومن ثم تم الاتفاق على تأجيل البحث في الاقتراح الى وقت لاحق لاعطاء المجال لنقابة المهندسين والتنظيم االمدني والاسكان والسادة النواب لتقديم اقتراح جديد يشمل الملاحظات التي أثيرت في الجلسة.