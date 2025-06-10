انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لاتحاد بلديات قضاء زحلة بغياب بلدية زحلة

شهد ​اتحاد بلديات​ قضاء ​زحلة​ انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين، في جلسة عقدت بحضور رؤساء بلديات الفرزل، تعلبايا، سعدنايل، نيحا، أبلح، النبي إيلا، شتورة، وحزرتا، فيما تغيبت بلدية زحلة .

وأسفرت العملية الانتخابية عن فوز رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان بمنصب رئيس الاتحاد، فيما فاز رئيس بلدية شتورة ميشال مطران بمنصب نائب الرئيس. وقد جرت ال​انتخابات​ بإشراف رئيس قسم محافظة البقاع وسيم شهوان، وشاركت في التوثيق المحررة غريس سرور.