انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لاتحاد بلديات قضاء زحلة بغياب بلدية زحلة

شهد اتحاد بلديات قضاء زحلة انتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين، في جلسة عقدت بحضور رؤساء بلديات الفرزل، تعلبايا، سعدنايل، نيحا، أبلح، النبي إيلا، شتورة، وحزرتا، فيما تغيبت بلدية زحلة .
وأسفرت العملية الانتخابية عن فوز رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان بمنصب رئيس الاتحاد، فيما فاز رئيس بلدية شتورة ميشال مطران بمنصب نائب الرئيس. وقد جرت الانتخابات بإشراف رئيس قسم محافظة البقاع وسيم شهوان، وشاركت في التوثيق المحررة غريس سرور.
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