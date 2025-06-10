أعربت بلدية بدياس، في بيان، عن "استنكارها الشديد للحادثة التي وقعت صباحاً، حيث أقدم عدد من الشبان على اعتراض إحدى دوريات قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفل)"، لافتاً الى أنه "تصرف فردي مرفوض ولا يعبر عن موقف أهالي البلدة أو أبناء الجنوب عموماً".
وأكدت البلدية أن "بدياس وأهلها يكنّون كل الاحترام والتقدير لقوات اليونيفل ودورها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدةً بـ"التعاون القائم والبنّاء بين القوات الدولية والبلدة".
وشددت على "ضرورة الحفاظ على الهدوء والتفاهم، والابتعاد عن أي تصرفات فردية من شأنها أن تسيء إلى البلدة والعلاقة الإيجابية التي تجمعها مع اليونيفل".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بدياس استنكرت التعرض لدورية "اليونيفل": للحفاظ على الهدوء والتفاهم والابتعاد عن أي تصرفات فردية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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