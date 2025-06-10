عون وصل الى الاردن: لبنان يقدر للأردن وقوفه إلى جانبه ودعمه في أوقات الشدّة

وصل رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى مطار ماركا العسكري في الأردن وكان في استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. واعرب الرئيس عون عن "تقدير لبنان لوقوف الأردن إلى جانبه ودعمه في أوقات الشدّة". واضاف :"هذه الزيارة تأتي في ظل تعاظم الحاجة إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة الأزمات المشتركة والتصدي لمخاطر الإرهاب والتطرف وصون الأمن والاستقرار في دولنا".

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