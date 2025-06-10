هاشم: نطالب الحكومة بالتحرك سريعا لوضع حد للعدوانية الاسرائيلية بكل الوسائل المتاحة

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم، أن "ما اقدم عليه العدو الاسرائيلي اليوم من استهداف مواطنين رعاة ماشية واستشهاد اثنين منهم من عائلة واحدة وهم يجاهدون لتحصيل سبل العيش الكريم، عدوان اجرامي واستكمال لما يتعرض له ​لبنان​ من همجية هذا العدو منذ عقود حتى اليوم".

واشار الى ان "امام هذا الاجرام وتنصل العدو الصهيوني وعدم التزامه بقرار وقف اطلاق النار وهوما يحمل الراعيين الدوليين لهذا الاتفاق مسؤولية هذا التفلت حيث سمح للاسرائيلي بالتمادي اكثر واستمرت الاعتداءات احتلال جديدا لمساحات واسعه وقتل اللبنانيين بشكل يومي بالامس شهيد وقبله واليوم شهيدي شبعا عدا الجرحى وخطف المدنيين ولم نسمع من هذا المجتمع الدولي كلمة حق او تحركا للجم هذا العدوان وايقافه".

وطالب هاشم "الحكومة بالتحرك سريعا لوضع حد لهذه العدوانية بكل الاساليب والوسائل المتاحة لحماية الوطن وابنائه وسيادته وكرامته فإلى متى الصمت".