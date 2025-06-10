محافظ النبطية استقبلت قائد القطاع الشرقي في اليونيفل: اليونيفل عامل أمن واستقرار في الجنوب

استقبلت محافظ النبطية ​هويدا الترك​ في مكتبها في السراي الحكومي في النبطية قائد القطاع الشرقي في قوات اليونيفل الجنرال الإسباني الجديد اللواء ريكاردو ستيفن، على رأس وفد مرافق، بحضور رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد الركن علي إسماعيل، والمدير الإقليمي لأمن الدولة في النبطية العقيد حسين طباجة.

وتناول اللقاء دور اليونيفل، ولا سيما في القطاع الشرقي، ودور الكتيبة الإسبانية، والمشاريع الإنمائية التي تقدمها للسكان اللبنانيين في نطاق انتشارها. وأثنت المحافظ الترك على هذا الدور، وعلى التنسيق القائم بين اليونيفل والجيش اللبناني، مشيرة إلى أنّ اليونيفل تُعد عامل أمن واستقرار وسلام في جنوب لبنان، وأنّ المنطقة التابعة لعمليات القطاع الشرقي تحتاج إلى وجودها.

وأكدت الترك أهمية إجراء الانتخابات البلدية ودورها على الصعيد التنموي، مشددة على ضرورة دعمها من قبل اليونيفل للنهوض بالمجتمعات المحلية.

من جهته، وصف الجنرال ستيفن زيارته للمحافظ الترك بأنها زيارة تعارف بعد تعيينه قائدًا للقطاع الشرقي في اليونيفل وقائدًا للكتيبة الإسبانية، مؤكدًا أن العلاقة مع الجيش اللبناني ممتازة، وأن هناك شراكة وتعاونًا وتنسيقًا دائمًا. وشدد على متانة العلاقة بين إسبانيا ولبنان.