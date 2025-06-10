طوني فرنجية: هناك حاجة كبيرة في صفوف المسيحيين لصوت سياسي ونفس معتدل ومتزن وعقلاني

أكّد النائب ​طوني فرنجيه​ أنّه "عشية ذكرى "​مجزرة إهدن​"، وما بين حزيران 1978 وحزيران 2025، ما زالنا نواجه المخاطر نفسها من أجل الحفاظ على تماسك ​لبنان​ وقوته".

واشار في لقاء عقد عن بُعد مع مكتب "المرده" في فرنسا الى ان "ما زالت بعض الأحزاب في لبنان ومنها بعض الأحزاب المسيحية لا ترى مصلحتها من ضمن الدائرة الأوسع التي تتمثل في المصلحة اللبنانية العامة. وهذا المنطق وهذا النفس هو الذي أدّى إلى 13 حزيران 78 والصراع على هذا الصعيد لن ينتهي الا بعد أن نسلّم جميعا بأن الخلاص لن يكون إلّا عبر المواطنة ومن هنا نثمّن الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلا وحدة البلاد ودافعاً نحو بناء الثقة في الداخل وبين لبنان والخارج وهذا ما يظهر جلياً في إدارته الحكيمة لملف سلاح "​حزب الله​".

ولفت الى ان "الصراع المُشار اليه مستمر منذ 50 سنة"، آملا أن "ينتهي فينتصر لبنان ونتوحّد حول دولتنا ومؤسّساتنا ومصلحتنا العامة ويكون لبنان بلداً لكل اللبنانيين بالممارسة اليومية وليس بالشعارات".

ورأى فرنجيه أنّ "هناك حاجة كبيرة في صفوف المسيحيين لصوت سياسي ونفس معتدل ومتزن وعقلاني".