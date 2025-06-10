بلدية حولا: لم ولن نسمح لأيّة جهة مدسوسة بأن تشوّه تاريخًا عنوانه مجزرة حولا

أعلنت بلديّة حولا، في بيان، أنه "إزاء البيان الّذي نُشر بالأمس على إحدى القنوات التّلفزيونيّة يهمّ بلديّة حولا، أن تؤكّد باسمها وباسم أهالي البلدة الّذين أوكلوها بصفةٍ رسميّة أن تكون النّاطق باسمهم، أنّ هذا البيان ما هو إلّا بيان مشبوه ومفبرك باسم حولا وأبنائها، وهو مرفوض جملةً وتفصيلًا".

ولفتت البلدية، الى أن "حقّ أهالي حولا في التّعويض على ما بذلوه في هذه الحرب، هو حقّ مقدّس، والمطالبة به مشروعة، ولكن حتمًا ليس هذا ما عهده الجميع في ثقافة أبناء حولا ، واحتضانهم للمقاومة، وتضحياتهم الممتدّة عبر التّاريخ".

وذكرت أنه "انطلاقًا من هذه الشّرعيّة باشرت البلديّة منذ اليوم الأوّل لاستلامها مهامها، بالتّواصل مع الجهات المعنيّة، والمطالبة القانونيّة للعمل بجدّيّة مع هذا الملفّ".

وأكدت أنّها "لم ولن تسمح لأيّة جهة مدسوسة، بأن تشوّه تاريخًا عنوانه مجزرة حولا، وآخر سطوره مئات الشّهداء والجرحى وأسير يتشرّف بهم تاريخ حولا، وستعمل على مقاضاتهم دفاعًا عن حولا الّتي ما توانت عن احتضان جيش الوطن ومقاومته لتبقى عصيّة على العدوان وكلّ أبواقه".