رئيس الجمهورية غادر الى الاردن في زيارة رسمية

غادر رئيس الجمهورية العماد ​جوزاف عون​ بيروت صباح اليوم متوجهاً الى المملكة الاردنية الهاشمية تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه الملك الاردني عبد الله الثاني ابن الحسين. وسيعقد الرئيس عون خلال زيارته لقاء قمة مع الملك عبد الله الثاني، من ثم محادثات موسعة يشارك فيها اعضاء الوفدين الرسميين ال​لبنان​ي والاردني تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية الراهنة.

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