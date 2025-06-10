نبيل نقولا مناشدا عون وسلام: نؤمن بالتغيير عندما نرى من سرق أموالنا في السجن

أكد النائب السابق ​نبيل نقولا​ أنّه "يوميًا نسمع في الإعلام خبر هبة باردة وهبة ساخنة لكن في الحقيقة لم يتغير شيء"، مشيرًا إلى أنّ "الكهرباء إلى تراجع، والمياه معدومة إلا في الصهاريج، والأمن غير مستتب".

ولفت إلى أنّ "الموتوسيكلات غير الشرعية تقلق المواطن ليلًا نهارًا وتسرح وتمرح أمام أعين رجال الأمن، والسيارات دون أرقام لا تحترم قانون السير وضجيج الإشبمنات يصُدح ويقلق راحتنا".

وتابع: "أموال المودعين تجف في البنوك والجوع على أبواب الطبقة الفقيرة والمتوسطة دون بصيص أمل بإعادتها للمواطنين، والناس تموت أمام أبواب المستشفيات".

وتوجّه إلى الحكام الجدد بالقول: "لا نطلب منكم المستحيل لكن وعدنا بالتغيير وخطاب قسم أثلج قلوبنا وفرح نفوسنا، ولم نر حتى الآن أول خطوة قبل فقدان الأمل".

وتوجه نقولا الى الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بالقول :" الآمال معقودة عليكم، ابدؤوا أول خطوة من ألف ميل التغيير، وفعلوا القضاء، فحينما نرى واحدًا ممن سرق أموالنا واعتدى على كرامتنا في السجن نؤمن عندها بالتغيير القادم ان شاء الله".