شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى الناصرى" يعلن تشكيل لجنة لاختيار مرشحى الحزب للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، عن تشكيل لجنة مركزية داخل الحزب تتولى مسؤولية اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعداد الجاد والمبكر لخوض الاستحقاق النيابي بما يعكس توجهات الحزب وثوابته الوطنية.

وأوضح أبو العلا، أن معايير اختيار المرشحين ستكون قائمة على الالتزام الحقيقي بتنفيذ برنامج الحزب الناصري، الذي يتصدره مبدأ العدالة الاجتماعية باعتباره جوهر المشروع القومي الناصري، مشددًا على أن اللجنة ستقوم بدراسة السير الذاتية للمرشحين بعناية، مع الأخذ في الاعتبار قدراتهم على التواصل الجماهيري وخدمة المواطنين.

وأكد رئيس الحزب أن "العربي الناصري" جزء فاعل من تحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، وأن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون في إطار التنسيق الكامل مع التحالف، بما يضمن وحدة الصف الوطني وتكامل الأدوار بين الأحزاب السياسية.

وأضاف الدكتور محمد أبو العلا، أن الحزب يولي أولوية واضحة لتمكين الشباب من خلال الدفع بكوادر شبابية في سباق الانتخابات، إيمانًا منه بدور الأجيال الجديدة في صناعة المستقبل، وتجديد دماء الحياة السياسية بأفكار ورؤى معاصرة.

كما شدد على أن الحزب العربي الناصري سيظل داعمًا قويًا للدولة المصرية، ويمارس دوره السياسي في إطار من المسؤولية الوطنية، مؤمنًا بأن الحفاظ على استقرار الوطن هو الأساس لأي مشروع إصلاحي شامل، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأكد أبو العلا، أن الحزب يسعى لتقديم مرشحين يعبرون بصدق عن نبض الشارع المصري، ويحملون هموم المواطن، ويسعون جديًا لتحقيق تطلعاته من خلال برنامج واقعي ينطلق من مبادئ الناصرية وركائزها الأساسية، المتمثلة في العدالة الاجتماعية لجميع أبناء الشعب المصرى.