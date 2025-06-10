شكرا لقرائتكم خبر عن استغاثات مجلس الوزراء تستجيب لإنقاذ سيدة من السمنة المفرطة والان مع تفاصيل الخبر

في استجابة سريعة تحمل الأمل، تدخلت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ومساعد الأمين العام للشؤون الطبية، لإنقاذ حياة المواطنة إلهام ع.، البالغة من العمر 28 عامًا والمقيمة بمحافظة الدقهلية، والتي كانت تُعاني من سمنة مفرطة بلغ وزنها نحو 300 كيلوجرام، بالإضافة إلى إصابتها بمرض السكر والضغط، ووجود تليف شديد بالكبد والطحال، مما أثر بشكل كبير على حياتها اليومية وصحتها العامة.

وقد رصدت اللجنة استغاثة المواطنة حيث ناشدت الجهات المعنية بمساعدتها لإجراء عملية تكميم معدة، أملاً في استعادة قدرتها على ممارسة حياتها بصورة طبيعية والتغلب على معاناتها الصحية المتفاقمة.

استجاب فريق التدخل السريع باللجنة على الفور، وتم التواصل مع الحالة وجمع جميع البيانات والتقارير الطبية اللازمة. وبعد عرضها على اللجنة الطبية العليا، أوصت بتحويل الحالة إلى مستشفى سيد جلال الجامعي.

تم التنسيق الفوري مع الدكتور عبده الشافعي، مدير مستشفى سيد جلال، ومع هيئة الإسعاف المصرية لنقل الحالة، حيث تم حجزها على الفور، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية الشاملة، ثم خضعت إلهام لعملية تكميم معدة ناجحة، وهي الآن تتلقى الرعاية الطبية اللازمة وسط متابعة دقيقة من الفريق المعالج.

وتؤكد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرار متابعتها للحالات الطبية الحرجة والاستغاثات الإنسانية على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لكل من يحتاجها في ربوع جمهورية مصر العربية.