محمود عباس في رسالة إلى ماكرون: نؤيد تأييد لقيام حماس بإلقاء السلاح والتوقف عن حكم غزة

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رسالة وجّهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل مؤتمر الأمم المتحدة، عن "تأييده لقيام ​حماس​ بإلقاء السلاح والتوقف عن حكم غزة كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية".

وفي رسالة وجهها الاثنين إلى ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي سيشارك في رئاسة المؤتمر حول حل الدولتين من 17 إلى 21 حزيران في نيويورك، قال عباس أيضا إنه "مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار كجزء من مهمة الاستقرار/الحماية بتفويض من مجلس الأمن".

وذكر أن "ما فعلته حماس في تشرين الأول 2023 من قتل وأسر مدنيين أمر غير مقبول"، داعيا الحركة إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن".