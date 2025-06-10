زيلينسكي دعا إلى رد ملموس من الولايات المتحدة وأوروبا على الهجمات الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي​ ​الولايات المتحدة​ و​أوروبا​ إلى "اتخاذ رد ملموس ضد ​روسيا​"، منددا بـ"هجوم ليلي جديد شنته موسكو بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وسبعة صواريخ، منها صاروخان من صنع كوريا الشمالية".

واكد زيلينسكي انه "من الضروري ألا يكون الرد على هذا الهجوم الروسي، كما حدث مع هجمات مماثلة أخرى، الصمت من العالم، بل ردا ملموسا. إجراء من أميركا التي تملك القدرة على إجبار روسيا على السلام. إجراء من أوروبا التي لا خيار أمامها سوى أن تكون قوية".