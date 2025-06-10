الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، الى أن "​لبنان​ يتأثر بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية ويكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتباراً من يوم الأحد".

وحذّرت من "خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتباراً من يوم الخميس".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الأربعاء غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والساحلية بينما تنخفض على الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر مع ضباب كثيف على المرتفعات".

وذكرت أن "طقس الخميس غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة".

واضافت ان "طقس الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة".