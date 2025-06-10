أمن الدولة: توقيف مطلوب بجرم السرقة وضبط مواد مخدّرة في بياقوت

أعلنت المديريّة العامّة ل​أمن الدولة​، في بيان انه "بتاريخ ٢.٢٥/٦/٥، أوقفت دورية من مديرية جبل ​لبنان​ الإقليمية اللبناني (ح. م.)، بجرم سرقة. وأثناء تفتيش منزله، تم العثور على كمية من حشيشة الكيف، كما تبيّن وجود خلاصة حكم بحقه بجرم نقل أعتدة عسكرية، وأجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".

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