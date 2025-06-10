يعقوب: نتانياهو ينوي اجتياح جنوب الليطاني بعد افراغها من ترسانة المقاومة

أشار رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له الى ان "البلاد بانتظار ثلاثة استحقاقات: جولة المفاوضات الأميركية - الإيرانية يوم الخميس، تزامنًا مع نهاية مهلة الشهرين التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، لافتا الى أن "زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي ستكون بمثابة المقدّمة الاستكشافية للمبعوث الأميركي طوم باراك الذي سيحمل مطالب إدارة بلاده، وفي مقدّمتها الموعد النهائي لتسليم السلاح".

واضاف :"كل ذلك يتزامن مع نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لاجتياح منطقة جنوب الليطاني، بعد إفراغها من ترسانة المقاومة، ومع انتظار الجولاني لأوامر التحرك من شرق وشمال لبنان. هذا هو الواقع اللبناني، بعيدًا من جعجعة بعض السياسيين اللبنانيين بتفاصيل تافهة من دون طحين".