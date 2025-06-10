افاد قناة "الجديد" بأن "قوة من ​اليونيفيل​ دخلت إلى إحدى الأراضي في بلدة ​بدياس​، فقام بعض الأهالي بإعتراض طريقها، وحصل تلاسن فيما بينهم فغادرت الدورية بعدها المكان. وتوجهت دورية أخرى من اليونيفيل وقطعت طريق الحلوسية - دير قانون، فتوجّه عدد من شبان المنطقة الى المكان واعترضوا طريقها أيضاً، فيما تلقى أحد أفراد الدورية صفعة على وجهه من قبل أحد الشبان".

كانت هذه تفاصيل خبر الاهالي اعترضوا دوريات لليونيفيل في بدياس ودير قانون وتعرض أحد أفراد الدورية لصفعة على وجهه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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