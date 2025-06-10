شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندي: ثورة 30 يونيو حركت انفجارا شعبيا ضد ممارسات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن فترة حكم جماعة الإخوان كانت من أحلك الفترات التي مرت بها مصر، حيث كشفت هذه الجماعة عن وجهها الحقيقي كتنظيم لا يؤمن بالدولة ولا بالدستور ولا بالحريات، بل يسعى لتفكيك مؤسسات الدولة لصالح مشروع طائفي فاشي قائم على الولاء للمرشد لا للوطن، مشيرا إلى أن الجماعة حاولت فرض نمطها الفكري على المجتمع المصري المتنوع، من خلال خطاب إقصائي يضع كل من يختلف معها في خانة "العدو"، ويصفه بالعلماني أو الكافر أو الطاغوت، وهو ما يعكس حالة متطرفة من التكفير السياسي والديني لا تمت بصلة للتعايش ولا للحياة الديمقراطية.

وأضاف " الجندي"، أن الإخوان سعوا إلى "أخونة" الدولة عبر زرع عناصرهم في مواقع اتخاذ القرار، واستبعاد الكفاءات الوطنية، بل حاولوا السيطرة على القضاء والإعلام، والتضييق على حرية التعبير، واستهداف الصحفيين، فيما كانت الجماعة تعد العدة لإعادة تشكيل المجتمع وفق رؤيتها المغلقة، مشددا على أن ثورة 30 يونيو كانت انفجارا شعبيا واعيا ضد هذه الممارسات، حيث خرج ملايين المصريين ليعلنوا سقوط هذا المشروع، وتفويض القوات المسلحة لإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، وهو ما تحقق على يد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا لمعركة استعادة الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن جرائم الجماعة لم تتوقف بسقوط حكمها، بل امتدت إلى ما بعد ذلك من أعمال عنف وتفجيرات ومحاولات اغتيال وتخريب، بما يؤكد أن الجماعة لا يمكن أن تكون جزءا من أي مشروع وطني، مؤكدا أن مصر تحصنت الآن بتجربتها ضد هذا الفكر، ولن تسمح بعودته مرة أخرى، داعيا الشعب المصري إلى التماسك والتلاحم ضد مخططات الإخوان التي تستهدف النيل من استقرار الدولة من خلال نشر الفوضى، وهدم الثقة التي تربط القيادة السياسية بالشعب المصري.