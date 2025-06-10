النشرة: تحليق لطائرة استطلاع اسرائيلية فوق مناطق حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا وصولا حتى اقليم التفاح

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "أم كا"، نفذت عدة طلعات استكشافية على علو منخفض فوق مناطق حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا المحتلة، وصولًا إلى مرتفعات برغز والأحمدية وعرمتى وإقليم التفاح.

وامتدت الطلعات الجوية حتى مرتفعات ​جبل الشيخ​ المطلة على منطقة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي، لا سيما مرتفعات حرمون المشرفة على المنحدرات الغربية المطلة على الأراضي السورية المحتلة في سهل البقاع.