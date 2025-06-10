أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الهجوم الذي نُفذ اليوم على ​اليمن​ هو العاشر منذ بداية الحرب. وأوضحت أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ تسع هجمات سابقة، بينما يُعد هجوم اليوم الأول الذي ينفذه سلاح البحرية.

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: هجوم اليوم على اليمن هو العاشر منذ بداية الحرب والأول تنفذه البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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