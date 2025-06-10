هيئة البث الإسرائيلية: 8 من ناشطي القارب مادلين بينهم نائبة بالبرلمان الأوربي رفضوا التوقيع على وثائق ترحيلهم

اشارت هيئة البث الإسرائيلية، الى أن "8 من ناشطي ال​قارب مادلين​ بينهم النائبة في البرلمان الأوربي ​ريما حسن​ رفضوا التوقيع على وثائق ​ترحيل​هم من إسرائيل"، موضحة أن "ناشطي القارب مادلين الذين رفضوا التوقيع على وثائق الترحيل سينقلون إلى مركز احتجاز قبل مثولهم أمام القضاء للموافقة على ترحيلهم".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "ركاب السفينة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية، والتي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، يستعدون لمغادرة إسرائيل والعودة إلى بلادهم".

وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيان٬ "وصل ركاب "يخت السيلفي" (​السفينة مادلين​) إلى مطار بن غوريون لمغادرة إسرائيل والعودة إلى بلدانهم. ومن المتوقع مغادرة بعض الركاب خلال الساعات القليلة القادمة".

وأضافت، "سيُحال من يرفض توقيع أوراق الترحيل ويغادر إسرائيل إلى جهة قضائية، وفقا للقانون الإسرائيلي، للموافقة على ترحيله".

وفجر أمس، اعترضت البحرية الإسرائيلية سفينة "مادلين" واحتجزتها، وقادتها وعلى متنها 12 شخصًا نحو ميناء إسرائيلي، فيما أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن السفينة توجهت إلى ميناء أسدود وأن "الركاب يخضعون لفحص طبي لضمان صحتهم جيدة".