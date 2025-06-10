وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس مدبرة باحتراف والمتظاهرين يتقاضون المال

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية ​كريستي نويم​ أن "الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا مدبرة باحتراف"، وأن "المتظاهرين يتقاضون المال لقاء احتجاجهم".

واشارت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الى أن "بالتأكيد، هؤلاء منظمون، هؤلاء أشخاص يتقاضون أموالا للقيام بذلك، يمكنك تتبع سلوكهم، والإشارات التي يرسلونها لبعضهم البعض في هذه الحشود وهذه الاحتجاجات للتحريض على العنف، هذه عملية، ومدبرة باحترافية، لقد فعلوا ذلك من قبل، وسنوقفه ونحرص على مُقاضاة كل واحد منهم".

ولفتت إلى أن "ضباط إنفاذ القانون طاردوا الاثنين "من أربعة إلى 500 هدف" في لوس أنجلوس، والذين كانوا أعضاء معروفين في عصابات في لوس أنجلوس دأبت على استغلال الناس لسنوات، ولم يفعل (حاكم ولاية كاليفورنيا) غافين نيوسوم شيئا حيالهم على الإطلاق".

واضافت "نفذنا اليوم عمليات أكثر من اليوم السابق، وغدا سنضاعف هذه الجهود".