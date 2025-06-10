حجاج بيت الله يرمون الجمرات في منى صباح أول أيام عيد الأضحى 2025

القاهرة - كتب محمد نسيم - أقبل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، العاشر من ذي الحجة 1446هـ، على رمي جمرة العقبة، في مشعر منى، غرب المملكة العربية السعودية، والذي يعد أحد أهم مناسك الحج، تزامنا مع حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوافد نحو 1.7 مليون حاج، مهللين ومكبرين، مع بزوغ فجر الجمعة إلى منى، بعد أن منّ الله عليهم الخميس بالوقوف على صعيد عرفات، وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.

وبعدها، باتوا ليلتهم في مزدلفة، اقتداء بسنة رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "بعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام".

ورمي الجمرات، وفق مناسك الحج، هو "تذكير بعداوة الشيطان، الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه".

ويشرع للحجاج بعد رمي جمرة العقبة في هذا اليوم نحر هديهم، ثم حلق رؤوسهم، والطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة.

وفي مشعر منى، يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق ، يذكرون الله كثيرًا ويشكرونه أن منّ عليهم بالحج، ويكملون رمي الجمرات الثلاث، بدءًا بالصغرى، ثم الوسطى، فالكبرى، كل منها بسبع حصيات.

والخميس، أعلنت السلطات السعودية نجاح خطط تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات بمعاونة الذكاء الاصطناعي.

وكشفت أن عدد الحجاج هذا العام سجل مليونا و673 ألفا و230 من داخل المملكة وخارجها.

ويستمر موسم الحج 6 أيام، وانطلق الأربعاء بيوم التروية في منى، وشهد الخميس الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة.

واليوم الجمعة، بدأ رمي الجمرات في منى ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة)، ومن السبت إلى الاثنين رمي جمرات مجددا في منى والختام بطواف الوداع في مكة.

المصدر : وكالة وفا