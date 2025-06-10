اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين يطالبون بإطلاق سراح ناشطي سفينة "مادلين"

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن "اشتباكات اندلعت بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين يطالبون بإطلاق سراح ناشطي سفينة "كسر الحصار على غزة". وامس٬ خرجت مسيرة حاشدة في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس دعما لسفينة كسر الحصار "مادلين" على قطاع غزة. كما خرجت مسيرة في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا دعما لسفينة كسر الحصار. وكانت "حركة فرنسا الأبية" قد دعت يوم الاثنين 9 حزيران إلى تنظيم عدة مسيرات في فرنسا دعما للسفينة المتجهة إلى غزة والتي اعترضتها إسرائيل وعلى متنها 12 ناشطا، من بينهم عضو البرلمان الأوروبي عن حركة "فرنسا الأبية" ريما حسن والناشطة غريتا ثونبرغ.

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